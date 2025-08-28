Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında 6 Şubat depremleri sonrası şehirde yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Sonrası Çalışmalar

Başkan Görgel, depremin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden inşa ve iyileştirme faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Görgel, Kahramanmaraş’ın kısa sürede eski canlılığına kavuşacağını vurguladı.

Altyapı ve Üstyapı Yatırımları

Konuşmasının devamında altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Görgel, bu alanda belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığını söyledi. Şehrin içme suyu, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemelerine yönelik projelerin hızlandırıldığını dile getiren Başkan Görgel, önümüzdeki süreçte daha modern ve dayanıklı bir şehir hedeflediklerini aktardı.

“Şehrimizi Geleceğe Hazırlıyoruz”

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın yeniden imarı için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Depremde büyük zarar gören şehrimizi sadece onarmakla kalmayıp, geleceğe daha güçlü şekilde hazırlıyoruz” dedi.