ERCAN OSMANİ KİMDİR?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998 yılında Arnavutluk'un Tropoja bölgesinde dünyaya geldi. Arnavut asıllı Türk profesyonel basketbolcu genç yaşında Türkiye'ye gelerek kariyerine burada devam etti ve kısa sürede Türk vatandaşlığına geçti. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giyen ve uluslararası düzeyde Türkiye millî basketbol takımını temsil eden Osmani, 2.13 cm boyu ile uzun forvet ve pivot pozisyonlarında etkili bir rol üstlenmektedir.

ERCAN OSMAN'NİN KARİYERİ

Ercan Osmani kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. 2015-2016 sezonunu Banvit BK bünyesinde tamamladı. 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 26 maçta görev alan oyuncu, 8,1 sayı ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018 yılında Teksüt Bandırma A Takımı’na yükselen genç oyuncu, pota altındaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 24 maçta görev aldı. 20,7 sayı ortalamasını yakalarken, 11,4 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı. Ardından, 2020 yılında Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde önemli bir eşiği aştı. 2022-2023 sezonunda Darüşşafaka formasını terleten Osmani, Avrupa’da da boy göstererek tecrübe kazandı. Bu başarılı sezonun ardından, 2023 yazında Anadolu Efes ile anlaşarak kariyerinin zirvesine ulaştı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çıktı ve 4,1 sayı, 2,3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Osmani, 15 Ağustos 2023'te Anadolu Efes'e transfer oldu ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Eylül 2023'te Büyükçekmece'yi 89-78 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk maçına çıktı ve 10 dakikada 10 sayı attı. 2024-2025 sezonunda EuroLeague'de Partizan karşısında 34 dakika süre bulan Ercan Osmani, 25 sayıyla EuroLeague kariyerinin en skorer maçına imza attı ve 29 verimlilik puanı üreterek en iyi maçlarından birini oynadı.

ERCAN OSMANİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Osmani, A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Bu gelişme, onun için önemli bir dönüm noktasıydı. Milli formayla Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri gibi organizasyonlarda görev aldı. Potadaki gücü, ribaund kabiliyeti ve savunma direnciyle milli takımın uzun rotasyonuna değerli katkılar sundu. Milli takım kariyeri sayesinde uluslararası sahnede kendini gösterme fırsatı yakalayan Osmani, bu platformda edindiği deneyimleri kulüp kariyerine de taşıdı.

ERCAN OSMANİ'NİN KAZANDIĞI BAŞARILAR

Ercan Osmani, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda birçok başarıya imza atmıştır:

Anadolu Efes ile Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi yerel şampiyonluklar yaşadı.

EuroLeague’de mücadele ederek Avrupa’nın en prestijli arenasında yer aldı.

A Milli Takım formasıyla önemli organizasyonlarda boy gösterdi.