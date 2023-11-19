UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, BAY haftasında Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı turnuvanın ev sahibi Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Hakem Bartosz Frankowski'nin düdük çaldığı ve Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler, 3-2'lik skorla kazandı.

Almanya maça golle başladı

Almanya, Kai Havertz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat bu skorla devam etti.

A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.

Ferdi ile eşitliği yakaladık

A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi.

Kenan Yıldız'la soyunma odasına önde girdik

Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan'ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı.

A Milli Takım, soyunma odasına 2-1'lik skorla önde gitti.

Almanlar, beraberliği buldu

Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım'da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

Hakem Bartosz Frankowski, VAR'ı da dinledikten sonra Füllkrug'un golünü verdi.

Yusuf Sarı, galibiyeti getirdi

A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim'in yere indirmek istediği top, Havertz'ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.

Montella, 3 maçını da kazandı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galler'le karşılaşacağız

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.

Canlı skor

Maç sonucu: Almanya 2-3 Türkiye

90' Sol kanattan bir anda kontra atağa çıktık ancak Barış Alper ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam dedi.

90' Milli Takım sol kanattan oyun kurmak istedi ancak Kerem yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

88' Sağ kanattan Zeki ile gelmek istedik ancak Kaan'ın kaleci Trapp'da kaldı.

85' Almanya sağ kanattan etkili geldi ancak Gnabry'nin dokunuşu yandan auta gitti.

83' Almanya sol kanattan geldi ancak Havertz'in ortasında Altay topu kontrol etti.

82' Almanya'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Brandt giren oyuncu Ducksch.

79' Almanya sol kanattan gelmek istedi ancak Gnabry'nin ortasında Abdülkerim topu Altay'a aktardı.

78' Sane'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih topu uzaklaştırdı.

77' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Henrichs'in ortasında Kaan topu kornere gönderdi.

74' Almanya sol kanattan etkili geldi ancak Brandt'ın şutunda Altay topu çıkarmayı başardı.

73' Milli takımda da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kenan Yıldız, giren oyuncu Kerem Aktürkoğlu.

73' Almanya'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kimmich giren oyuncu Goretzka.

71' Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı şutunu kendi sağına vurdu. Kaleci Trapp topa dokunsa da top yine de ağlara gitti.

71' Yusuf Sarı ile tekrardan öne geçiyoruz.

70' Hakem kenara geldi. Monitörden pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

69' Hakem VAR ile konuşma halinde.

68' Yusuf Sarı'nın ortasında Abdülkerim topu içeri çevirmek istedi ancak savunma uzaklaştırdı. Oyuncularımız penaltı bekliyor.

66' Almanya sağ kanattan etkili geldi ancak Henrichs'in ortasında top Altay'da kaldı.

65' Kullanılan köşe vuruşunda Kimmich'in kafa vuruşu Altay'da kaldı.

64' Milli Takım'da 3 oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Yusuf, İrfan Can ve Ferdi, giren oyuncular Eren Elmalı, Yusuf Sarı ve Barış Alper.

63' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Sane'nin topuna Ferdi müdahale etti ve topu kornere yolladı.

60' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak İlkay'ın vuruşunda top Abdülkerim'den geri döndü.

58' Almanya serbest vuruş sonrasında savunma arkasında topu Tah ile buluşturdu ancak Tah için ofsayt bayrağı havada.

57' Abdülkadir, Kimmich'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53' Sağ kanattan kontra atağa çıktık. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Salih şansını uzaklardan denedi ancak top direğe de çarpıp auta çıktı.

50' Sağ kanattan atağa çıkarken Salih yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi devamında kontra atağa çıkan Wirtz sol kanattaki Füllkrug'a pasını verdi ve Füllkrug'un vuruşunda top ağlara gitti.

49' Maalesef top ağlarımızda gol Niclas Füllkrug.

46' Milli Takım'da devre arasında oyuncu değişikliği çıkan oyuncu İsmail Yüksek giren oyuncu Salih Özcan.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Almanya 1-2 Türkiye

45' Ön alan baskısıyla topu kazandık. Kaan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bizi öne geçirdi.

45' Kenan Yıldız ile öne geçiyoruz.

43' Sağ kanattan etkili geldik ancak İrfan Can'ın ortası kaleci Trapp'da kaldı.

39' Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

38' Ferdi Kadıoğlu ile beraberliği yakalıyoruz.

35' A Milli Takım'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Emre Akbaba giren oyuncu Abdülkadir Ömür.

34' İrfan Can rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

32' Ön alan baskısıyla topu kazandık ancak Yusuf'un şutunda savunma araya girdi top kornere çıktı.

28' Almanya uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Ozan topu kazandı.

27' A Milli Takım'da Ozan Kabak, Füllkrug'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Sağ kanattan Zeki ile gelmek istedik ancak Havertz, Zeki'ye faul yaptı.

25' Sol kanattan Kenan ile etkili geldik ancak topla buluşan Yusuf Yazıcı topu kontrol edemedi.

22' Sol kanattan etkili geldik ancak İsmail şutunu çekemeden savunma araya girdi ancak topu tekrardan kazandık.

21' Sağ kanattan kontra atağa çıkmak istedik ancak İrfan Can yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Sağ kanatta ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can'ın ortası kaleci Trapp'da kaldı.

17' Sol kanattan etkili geldik ancak Kenan'ın uzaktan şutu kaleci Trapp'da kaldı.

16' Almanya bir anda savunma arkasına sarktı ancak Sane'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

15' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Brandt topla buluştuğu anda yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

12' Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta gitti.

11' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Brandt'ın pasında top Ferdi'nin kontrolünde auta çıktı.

8' Almanya yine sağ kanattan savunma arkasına sarktı ancak Brandt'ın ortasında Abdülkerim topu kornere yolladı.

7' Almanya sağ kanattan kontra atağa çıktı ancak Sane'nin pasında Abdülkerim'in müdahale ettiği topu Altay kontrol etti.

6' Kullanılan serbest vuruşun devamında savunma arkasına sarkan Sane topu içeriye çevirdi Havertz topu ağlara gönderdi.

5' Maalesef top ağlarımızda Havertz topu ağlara gönderdi.

3' Yine sol kanattan gelmek istedik ancak Yusuf Yazıcı topu kaybetti.

2' Sol kanattan Ferdi ile geldik ancak pasında topla Buluşan Kenan topu kontrol edemedi.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan maç TSİ 22.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstleniyor.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

İlk 11'ler

Almanya: Trapp, Henrichs, Tah, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Wirtz, Brandt, Havertz, Sane, Füllkrug

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız