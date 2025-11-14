FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu 5. hafta maçında A Milli Takım ilk maçta 6-1'lik skorla mağlup ettiği Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?





TÜRKİYE- BULGARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı 15 Kasım Cumartesi saat 20:00'de başlayacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya 12 puanla zirvede yer alırken, 9 puanla Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi 3 puanla Gürcistan takip ediyor.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

BULGARİSTAN'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)

Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)