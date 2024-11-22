İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

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Yunanistan-İskoçya

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: aa