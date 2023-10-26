2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Hırvatistan ve Letonya maçlarından galibiyetle çıktı.

Ay-yıldızlılar bu galibiyetlerle 21 Kasım'da oynanacak Galler maçı öncesi Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı FIFA ülkeler sıralamasına da etki etti. 42. sırada bulunan Türkiye, dört basamak birden yükselerek 38. sırada yer aldı.

İşte sıralama:

1- Arjantin: 1861.29 puan

2- Fransa: 1853.11 puan

3- Brezilya: 1812.2 puan

4- İngiltere: 1807.88 puan

5- Belçika: 1793.71 puan

6- Portekiz: 1739.83 puan

7- Hollanda: 1739.26 puan

8- İspanya: 1725.97 puan

9- İtalya: 1717.81 puan

10- Hırvatistan: 1711.88 puan

38- Türkiye: 1498.5 puan