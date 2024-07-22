Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, “Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)