Wall Street Journal’ın son dakika olarak geçtiği bilgilere göre, Oval Ofis ve Beyaz Saray Operasyon Odası'nda gerçekleştirilen gizli görüşmelerde Washington'ın İran stratejisi masaya yatırıldı.

Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Donald Trump’a kapsamlı değerlendirmeler sunduğu aktarıldı. ABD'li üst düzey yetkililer, uygulanan ağır deniz ablukasına ve askeri operasyonlara rağmen Tahran yönetiminin Amerikan baskısına karşı direnmeyi sürdürebileceğinin altını çizdi.

Bu kritik değerlendirmeler, çatışmaların Ocak 2029'a kadar kesintisiz devam etme olasılığını güçlü bir şekilde gündeme getirdi.

Trump: "Ara Seçimlerin Hemen Ardından Bitecek"

Gerilim, Başkan Donald Trump’ın savaşın kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından biteceğini, İran ekonomisinin ve rejiminin bu baskıya daha fazla dayanamayacağını savunmasıyla tırmandı.

Ancak güvenlik ve dış politika kurmayları, Trump'ın bu iyimser tablosunun sahada karşılık bulmayabileceği konusunda başkanı uyardı. İran'ın asimetrik harp taktikleri ve bölgedeki vekil güçleriyle uzun soluklu bir yıpratma savaşına hazırlanabileceği vurgulandı.

Ürdün'deki ABD Üssüne Şok Gece Baskını

Diplomatik ve stratejik tartışmalar sürerken, sahadaki çatışmalar da şiddetlenmeye devam ediyor. Karşılıklı misillemelerin son adresi Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü oldu.

Gece saatlerinde üsse düzenlenen sürpriz saldırılarda kritik ABD askeri varlıkları ağır zarar gördü:

A-10 Thunderbolt ("Warthog"): Efsanevi taarruz uçağı saldırıda ağır hasar alarak kanadını kaybetti.

F-15 Savaş Uçakları: Yaklaşık sekiz F-15 savaş uçağında ise çeşitli derecelerde hafif hasar meydana geldi.

Patriot Füzesi Yağmuru: Üsteki ABD hava savunma kuvvetleri, personeli ve tesisi korumak amacıyla 30'dan fazla Patriot füzesi ateşlemek zorunda kaldı.

Söz konusu gece baskınının, Washington yönetiminin İran bağlantılı beş tankere yönelik gerçekleştirdiği operasyona misilleme olarak düzenlendiği netlik kazandı. Washington ve Tahran hattındaki bu sert gerilimin nasıl bir boyuta evrileceği uluslararası kamuoyu tarafından endişeyle takip ediliyor.