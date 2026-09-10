GMA Network’ün son dakika olarak geçtiği bilgilere göre olay, Filipinler açıklarında meydana geldi. Başkent Manila’dan yola çıkarak Palawan eyaletinin popüler turizm bölgesi Coron’a doğru hareket eden yolcu feribotunda, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede alevler tüm gemiyi sardı.

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalarda, feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğu teyit edildi.

Zamana Karşı Yarış: 87 Kayıp Aranıyor

Alevlerin sardığı gemide can pazarı yaşanırken, ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ve kurtarma operasyonlarında şu ana kadar acı tablo netleşmeye başladı. Yangın sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin denizden ve çevredeki teknelerden yaptığı müdahalelerle 42 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekipler, durumundan haber alınamayan 87 kayıp yolcu ve mürettebat için geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Facianın ardından denizcilik ve güvenlik birimleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Feribotun alev almasına neyin sebep olduğu, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Kayıp kişilerin sağ olarak kurtarılması için bölgedeki arama kurtarma botları ve helikopterleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.