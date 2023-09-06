ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinden İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere kalkış yapan uçakta ishal paniği yaşandı.

Delta Havayolları’na ait Airbus A350 uçağında yolculuk yapan bir kişinin ağır ishal belirtileri göstermesi üzerine uçağın pilotunun hava trafik kontrolüne “Bu bir biyolojik tehlike sorunu. Uçuş boyunca ishal olan bir yolcumuz vardı ve bu yüzden Atlanta'ya geri dönmemizi istiyorlar” diyerek iniş izni istediği kaydedildi.

Havayolu yetkilileri, 8 saatlik yolculuğun yaklaşık 2’inci saatinde meydana gelen olayın ardından uçağın acil inişe geçtiğini ve uçuş sırasında tıbbi bir sorunun meydana geldiğini doğruladı.

Yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın koridorunda dışkı ve tuvalet kağıtları görülürken, temizlik görevlilerinin 5 saatlik bir çalışma sonunda uçağı temizlediği ve tüm yolcu ile mürettebatın aynı uçakla Barselona’ya uçtuğu öğrenildi.

Mide-bağırsak sorunu yaşayan yolcunun kimliği açıklanmazken, Barselona’ya giden uçakta olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.