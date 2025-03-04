ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın Beyaz Saray'da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yeni bir açıklama yaptı. Trump'ın sert tavırlarına rağmen sakinliğini korumaya çalışan Zelenski, "ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.