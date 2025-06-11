Ticaret Anlaşması Çerçevesi Üzerinde Uzlaşma Sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, taraflar ticaret müzakerelerini derinleştirmek üzere Londra’da bir araya geldi. Görüşmelerin sonunda, nadir toprak elementleri ihracatı dahil birçok konuda prensipte anlaşmaya varıldı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Ticaret anlaşması çerçevesi, nadir toprak elementleri ihracatı konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu anlaşma hayata geçerse, Başkan Trump’ın da vurguladığı gibi ABD'nin aldığı bazı önlemler dengeli bir şekilde kaldırılacak.”

Anlaşma Devlet Başkanlarının Onayına Sunulacak

Tarafların vardığı mutabakatın, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi tarafından onaylanması gerekiyor. Lutnick, konuyla ilgili olarak:

“Görüşmeler sonucunda ulaşılan çerçeve, liderlerin 5 Haziran’daki telefon görüşmesinde ortaya koyduğu fikir birliğini pratiğe dökecek nitelikte. Başkan Trump’a bu çerçeveyi sunacağız. Çin tarafı da aynı şekilde Başkan Xi’ye sunacak.”

Çin: İletişim Samimi ve Derinlemesineydi

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise anlaşmaya dair olumlu açıklamalarda bulundu:

“İki taraf, profesyonel ve samimi bir iletişim ortamında, Cenevre toplantısında varılan fikir birliğini temel alan bir çerçeve üzerinde mutabık kaldı.”

Ticaret Geriliminin Arka Planı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD’nin 2 Nisan’da duyurduğu gümrük vergileriyle tırmanışa geçmişti. Buna karşılık Çin, küresel arzın büyük bölümünü elinde tuttuğu nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Bu kısıtlamalar, özellikle ABD teknoloji sektörünü etkilemiş ve müzakerelerin tıkanmasına neden olmuştu.

Nadir Toprak Elementleri Neden Önemli?

Nadir toprak elementleri, elektronik cihazlar, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve askeri teknoloji gibi kritik alanlarda kullanılan hayati öneme sahip hammaddelerdir. Çin’in bu alandaki baskın konumu, uluslararası pazarda büyük stratejik değer taşımaktadır.