ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Düzenlenen hava saldırılarında ölü sayısı 53'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ordunun Orta Doğu'daki yeni hedefi Yemen oldu. Saldırılar sürerken Yemen'deki bilanço da ağırlaşmaya başladı.

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.