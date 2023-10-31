Von der Leyen, Batı Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB için genişleme politikasının ilk sırada yer aldığını ifade eden Von der Leyen, "Küresel türbülansın yaşandığı zamanlarda Avrupa'nın birlik ve güvenliği daha da güçlenmeli. Sırbistan'ın da AB'ye katılmasını istiyoruz ve bu teklif karşılıklı güven ve ortaklığa bağlıdır. AB, barış ve refahın sözüdür. Umuyorum Sırbistan bu fırsatı doğru kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde büyük gelişme kaydeden ülkelerden olduğunu belirterek, "Sırbistan'ın, dış politikasında AB'ye emin adımlarla yaklaşmasını isteriz. AB de Sırbistan'ı ortak değer ve prensipleri paylaştığı değerli bir partneri olarak görmek ister." diye konuştu.

Vucic de ülkesinin barış ve istikrarın korunmasına öncelik verdiğini söyleyerek, "Sorumluluklarımızın ne olduğun biliyoruz ve onları yerine getirmeye de hazırız." dedi.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımanın Sırbistan için bir mesele olmadığını savunan Vucic, "Kosova'nın tek bir sorumluluğu vardı o da Sırp Belediyeler Birliğini kurmak. Onu da yapmadı." yorumunda bulundu.

Vucic, "Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde dış politikada uyum sağlayamadığı noktalar Rusya'ya yaptırım uygulamaması ve Kosova meselesi." ifadesini kullandı.

Batı Balkanlar turu kapsamında Von der Leyen, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ın ardından yarın Bosna-Hersek'i de ziyaret edecek.

Kosova ve Sırbistan'ın sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedeninin, Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.