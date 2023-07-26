Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde gördüğü hasarın ardından ibadete kapatılan kentin simgelerinden Abdülhamit Han Camii, tadilat çalışmalarının ardından vatandaşlara kapılarını açacak.

Kente hakim bir tepe üzerinde yapılan, açık ve kapalı alanlarında toplam 20 bin kişinin ibadet edebildiği Türkiye’nin en büyük 4. camisi, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hasar görmüştü.

Şimdilerde ise 25-30 kişilik ekip Abdülhamit Han Caminin yeniden ibadete açılması için büyük bir özveriyle çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

Abdülhamit han Cami Müezzini Ali Altunköprü çalışmalarda gelinen son noktayı Aksu Haber’e paylaşırken cemaatleri çok özlediklerini bir an önce kavuşma arzusu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.