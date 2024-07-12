15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, ülkemizin dört bir yanında demokrasi ve milli birlik ruhu yeniden canlandı.

Abdülhamithan Han Camii'nde düzenlenen etkinliklerle şehitlerimiz dualarla anıldı. Cuma namazına müteakip gerçekleştirilen Hatmi Şerif duası gerçekleştirildi. Cemaat, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için hep birlikte dua etti.

Tügva yaz okulu öğrencileri de Abdülhamit Han Camii’nde bir araya geldi. Dualar etti.

Cuma namazı sonrası aksu habere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 temmuz günü müthiş bir kahramanlık örneği gösteren ve vefat eden şehitlerimiz için dualar ettik. O günleri Allah bir daha yaşatmasın temennilerinde bulundu.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, yaz okulu öğrencileriyle birlikte Cuma namazını kıldıklarını ve onlara cami bilincinin yanı sıra 15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ifade etti.