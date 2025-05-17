Samsun'un İlkadım ilçesinde öğle saatlerinde ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi.

TETİĞE PEŞ PEŞE BASTI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

KİTAPÇIYA SIĞINDI

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.