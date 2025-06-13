Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 19 yaşındaki ablası yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'nde yaşandı. Aynı evde ailesiyle birlikte yaşayan O.Y. (15), masanın üzerinde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, o sırada mutfakta bulunan ablası Nisa Nur Y.'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç kız için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Nisa Nur Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında silahı elinde bulunduran ve kazayla ateşlediği öne sürülen 15 yaşındaki O.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.