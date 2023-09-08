Muş'ta yaşanan trajik bir olayda, genç bir kız, intihara kalkışan ablasını engellemeye çalıştı. Silaha müdahale ederken silahın ateş alması sonucu ablası vuruldu. Olayın üzerine genç kız, ablasını öldürdüğünü zannetmesi üzerine aynı silahla intihar etti. Olay sonucunda abla hastaneye kaldırılarak hayati tehlikesini atlattı.

Olayın ardından aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Emine Yüzgül'ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan bu trajik olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, iki genç kız kardeşin yaşadıkları dramı anlamaya çalıştıklarını belirtti.