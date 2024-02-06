Bu kapsamda Ebrar Sitelerinin enkaz alanında aksu TV’nin gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Ebrar Sitesinde ablasını, eniştesini ve yiyenini kaybeden İnşaat mühendisi Cafer Nalçacı acı süreci anlattı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
Bu kapsamda Ebrar Sitelerinin enkaz alanında aksu TV’nin gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Ebrar Sitesinde ablasını, eniştesini ve yiyenini kaybeden İnşaat mühendisi Cafer Nalçacı acı süreci anlattı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
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