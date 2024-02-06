Erdoğanyılmaz Yaşanan Felaketin Yıldönümünde Aksu Tv Ekranlarına Konuk Oldu Erdoğanyılmaz Yaşanan Felaketin Yıldönümünde Aksu Tv Ekranlarına Konuk Oldu

Bu kapsamda Ebrar Sitelerinin enkaz alanında aksu TV’nin gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Ebrar Sitesinde ablasını, eniştesini ve yiyenini kaybeden İnşaat mühendisi Cafer Nalçacı acı süreci anlattı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt