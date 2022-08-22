Birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de öncü ve örnek çalışmalar yapan hizmetleriyle, vefasıyla, iyiliği ve insanlığı ile halkın gönlünde taht kuran Osman Okumuş Başkanlığındaki Türkoğlu Belediyesi yine ailelerin ve çocukların gönüllerince eğlendiği bir etkinliğe daha imza attı.

Türkoğlu Millet Meydanını dolduran vatandaşlara sınırsız ikramlar sunulurken, açık hava sinemasında geçen hafta çocuklara özel olan program, bu hafta gençlere ve yetişkin vatandaşlara yönelik coşkulu bir program gerçekleştirildi.

Türkoğlu Belediyesi tarafından tüm misafirlerimize özel pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, meyan şerbeti vb. ikramların yanı sıra palyaço, şişme oyun parkuru gibi çeşitli eğlenceli oyunlarla sergilendi.

Filmin sonrasında ise yapılan çekilişlerle vatandaşlara bisiklet, futbol topu, satranç takımı, forma hediye edildi.

Unutulmaz bir gün yaşayarak gönlünce eğlenen ve açık havada sinema keyfi yaşayan tüm vatandaşlar Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ettiler.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Okumuş şu ifadelere yer verdi:

”Millet meydanı yaz sinemaları sezonunu geçen hafta açtık, Eylül’ün ilk haftasına kadar devam edecek. Bizim bu yaştaki insanların nostalji olarak baktığı ama yeni jenerasyon gençlerimizin bilmediği yaz sineması etkinliğini Türkoğlu’na getirdik.

Türkiye’nin gündeminde olan sinema filmlerini burada oynatıyoruz. Biz büyük projeleri yaparken çocuklarımızı ve gençlerimizi de unutmuyoruz, birazda farkımız o.

Yaz sineması gibi direk gençlerimize dokunacak etkinlikleri planlıyoruz. Yani gençlerimizin ve çocuklarımızın ne talepleri varsa uygun olduğu müddetçe yerine getiriyoruz. İlkokul birden başlayarak çocuklarımız gençlerimizi, Konya’ya, Çanakkale’ye, İstanbul’a, Karadeniz’e, dershaneye, etüt merkezlerine gönderiyoruz. Başarılı öğretmenlerimizi gezilere gönderiyoruz.

Millet meydanında hep gitar çalan, bağlama çalan gençlerimiz olsun, çocuklarımız olsun, çalıyorlar çok şükür. Buranın devamı olan 2. Etap millet meydanını yapıyoruz. Orada da yine etkinlik olacak, yine devamı olan 3. Etabı yapacağız. Türkiye’nin en güzel meydanı olacak. Biz başkandan ziyade gençlerin ve çocukların Osman abisiyiz. Şehrimizde yaşayan insanların en güzel şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz, etkinliğimize ilgi gösteren binlerce vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Tüm hemşerilerimizi haftaya yine aynı saatte tekrar bekleriz.” Dedi.