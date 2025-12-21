Kahramanmaraş’ta doğal yaşam ve tarım açısından büyük önem taşıyan Aksu Çayı’nda kuraklığın etkileri her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Çayın Sır Barajı’na döküldüğü noktada su seviyesinin ciddi oranda düşmesi, bölgedeki ekosistemi ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Son dönemde yağışların azalmasıyla birlikte gözle görülür şekilde çekilen su, çevrede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Özellikle tarımsal sulamada yaşanabilecek olası sıkıntılar ve doğal yaşam üzerindeki etkiler, kuraklığın boyutunu daha da önemli hale getiriyor.

Yaşanan bu duruma dikkat çekmek amacıyla Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği, bölgedeki kuraklığı fotoğraf kareleriyle belgeleyerek kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Dernek üyeleri tarafından çekilen görüntüler, Aksu Çayı’ndaki su kaybının boyutunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer ve çevre gönüllüleri, su kaynaklarının korunması, bilinçli kullanım ve kuraklığa karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekerken, Aksu Çayı’ndaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.