Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 17’nci gününde de vatandaşların akınına uğruyor.

Açıldığı günden bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaştan insana hitap eden etkinlikleriyle şehrin kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağlıyor.

Fuarda çocuklar, lunapark ve oyun alanlarında keyifli vakit geçirirken; yetişkinler ise geçmiş fuarların nostaljik atmosferini yeniden yaşama imkânı buluyor. Her gün on binlerce kişiyi bir araya getiren fuar, sadece Kahramanmaraşlıların değil, farklı şehirlerden gelen misafirlerin de buluşma noktası haline geldi.

Renkli etkinlikleri ve yoğun katılımıyla dikkat çeken fuar, bölge ekonomisine de hareketlilik kazandırıyor.