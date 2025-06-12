Fenerbahçe Spor Kulübü'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinden Acun Ilıcalı, görevinden istifa etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ilıcalı’ya katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ancak perde arkasında yaşanan gelişmeler, bu ayrılığın çok daha derin bir gerekçeye dayandığını gösteriyor.

📢 Kulüpten Resmî Açıklama

Fenerbahçe, 11 Haziran 2025 Salı günü yaptığı açıklamada, Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Acun Ilıcalı’ya bugüne dek verdiği tüm emek ve katkılar için camiamız adına teşekkür ederiz.” Leroy Sané, İstanbul'a geliyor! Leroy Sané uçak takibi! İçeriği Görüntüle

Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu kararı doğruladı. Ilıcalı, Fenerbahçe’ye olan sevgisinin hiçbir zaman azalmayacağını belirterek, "Bu bir veda değil, yeni bir yolculuğun başlangıcı" ifadelerini kullandı.

Mourinho Faktörü: Ayrılığın Perde Arkası

Kulis bilgilerine göre, Ilıcalı’nın görevden ayrılmasının asıl nedeni teknik direktör Jose Mourinho ile yaşanan fikir ayrılıkları. Fanatik ve çeşitli kaynaklara göre; Mourinho, kulüp başkanıyla yaptığı görüşmelerde, transfer politikası üzerinde tek yetkili olmak istediğini açıkça ifade etti.

İddiaya göre Mourinho, özellikle Acun Ilıcalı’nın transfer süreçlerine etkisinden rahatsızlık duydu ve bu durumu açıkça dile getirdi. Bu gelişmenin ardından Ilıcalı’nın ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe’de Yönetim Yapısı Değişiyor mu?

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi sadece teknik değil, yönetimsel anlamda da etkili olmaya başladı. Mourinho’nun futbol operasyonlarının başında tam yetki istemesi, kulüpte bazı görev değişikliklerine yol açmış olabilir.

Acun Ilıcalı'nın ayrılığı da bu yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Acun Ilıcalı’nın Vedası ve Gelecek Planları

Ilıcalı, özellikle taraftarla yakın ilişkisi, medya gücü ve Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla biliniyordu. Yönetim kurulundaki görevi süresince birçok sosyal medya kampanyasına ve stratejik iletişim adımına öncülük etmişti. İstifasının ardından herhangi bir yeni görev ya da projeye dair açıklama yapmasa da, kulüp dışı futbol yatırımlarına devam etmesi bekleniyor.