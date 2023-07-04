İngiltere Championship temsilcisi Hull City, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, Premier Lig’e yükselme hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam diyor.
Delap, Hull City'de!
Hull City, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City’de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap’i kadrosuna kattı.
Kiralık olarak geldi
Hull City, yeni transferi resmen duyurdu. Kulüp, genç santrforun 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.
U21'de 36 maçta 35 gol attı!
Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.
Hull City sezonu 15. sırada bitirdi
Hull City, geride bıraktığımız sezonu Championship'in 15. sırasında tamamladı. 46 lig maçına çıkan İngiliz takım, 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak, 58 puan toplamıştı.