Kahramanmaraş temsilcisi, zorlu Mardin deplasmanında puan ya da puanlar alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşma, iki ekip açısından da büyük önem taşıyor.

PUAN DURUMU (İlk 5)

Bursaspor – 71 puan Aliağa FK – 65 puan Mardin Büyükşehir Belediyespor – 64 puan Muş 1984 Muşspor – 63 puan Kahramanmaraş İstiklalspor – 61 puan

Puan tablosuna bakıldığında, İstiklalspor’un üst sıralarla arasındaki puan farkının oldukça az olduğu görülüyor.

Bu nedenle Mardin deplasmanından alınacak bir galibiyet, kırmızı-beyazlı ekibi zirve yarışında daha da iddialı konuma getirebilir.