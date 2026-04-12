Kahramanmaraş temsilcisi, zorlu Mardin deplasmanında puan ya da puanlar alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşma, iki ekip açısından da büyük önem taşıyor.
PUAN DURUMU (İlk 5)
- Bursaspor – 71 puan
- Aliağa FK – 65 puan
- Mardin Büyükşehir Belediyespor – 64 puan
- Muş 1984 Muşspor – 63 puan
- Kahramanmaraş İstiklalspor – 61 puan
Puan tablosuna bakıldığında, İstiklalspor’un üst sıralarla arasındaki puan farkının oldukça az olduğu görülüyor.
Bu nedenle Mardin deplasmanından alınacak bir galibiyet, kırmızı-beyazlı ekibi zirve yarışında daha da iddialı konuma getirebilir.