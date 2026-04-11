Temsilcimiz, Pazar günü saat 15.00’te oynanacak zorlu Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde son antrenmanını Mardin’de gerçekleştirdi… ve ardından kampa girdi.

Playoff hattını doğrudan etkileyen mücadele, aynı zamanda iki güçlü takımın adeta prova maçı olarak görülüyor.

Teknik heyet ve futbolcular, Aksu TV Spor 46 Sunucusu Serdar Bursalı’ya yaptıkları özel açıklamalarda temkinli ama iddialı konuştu.

Zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirten ekip, sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Takımda hedef net…

Şehirle bütünleşmek, sahada mücadeleyi en üst seviyeye çıkarmak ve bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Mardin deplasmanında kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Gözler şimdi Pazar günü oynanacak o kritik mücadelede…