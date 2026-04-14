Maç sonrası flaş karar

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’da sular durulmuyor.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurarak sürpriz bir karara imza attı.

Hakemlere sert tepki

Yılmaz, açıklamalarında hakem kararlarına sert sözlerle yüklendi. Özellikle sezon boyunca kendisine ve takımına karşı adaletsiz yönetim sergilendiğini savunan genç teknik adam, yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türk futbolundaki hakem performansını eleştiren Yılmaz, sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.

“Artık yeter” diyerek istifa etti

Yaşanan süreçten yorulduğunu belirten Yılmaz, futbolun saha dışı tartışmalarla gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

Bu kararın ardından Gaziantep temsilcisinde yeni teknik direktör arayışı başlaması bekleniyor.

Toplantı çıkışında dikkat çeken söz

Basın toplantısının ardından salondan ayrılırken sarf ettiği sözler ise gündeme damga vurdu.

Kısa ama çarpıcı bir ifadeyle konuşan Yılmaz’ın bu çıkışı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

"Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." şeklinde konuştu.

Öte yandan Burak Yılmaz, basın toplantısının tamamlanmasının ardından toplantı odasından çıkarken "Beni biri vurur ha" dediği iddia edildi.