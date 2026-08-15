Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalet sisteminin daha erişilebilir, güven veren ve mağdurları koruyan bir yapıya kavuşturulması için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Gürlek, sunulan hizmetlerin kapsamına dikkat çekti.

Adli Süreçlerde Mağdurlara ve Kırılgan Gruplara Özel Destek

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek hizmetlerinin aktif olarak sunulduğunu belirten Bakan Gürlek, şu detayları paylaştı:

Adli Görüşme Odaları (AGO): Mağdurların, tanıkların ve özellikle çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınması sağlanarak ikincil örselenmenin önüne geçiliyor.

Uzmanlaşmış Soruşturma Büroları: Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşma ve etkinlik artırılarak koruyucu mekanizmalar güçlendiriliyor. Vize Yolsuzluğuna Büyük Darbe: Bot Yazılımlarla Vurgun Vuran 37 Şüpheli Tutuklandı! İçeriği Görüntüle

Engelsiz Adalet Hizmetleri: İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetler hayata geçiriliyor.

"Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı Kılma Hedefindeyiz"

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi: