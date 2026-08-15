Niğde merkezde yer alan Şahsüleyman Mahallesi Yaylak Sokak'taki bir inşaatta iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın üçüncü katında çalışan H.C. (40), bir anlık dikkatsizlik ve dengesini kaybetme sonucu zemine düştü.

Çevredeki diğer işçilerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, sağlık görevlilerinin titiz çalışmasıyla ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.C.'nin sağlık durumuna ilişkin inceleme devam ederken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.