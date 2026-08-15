AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında TRT Haber, NTV ve CNN Türk canlı yayınlarına katılan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin siyasi tarihinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin vizyonunu ve üstlendiği misyonu anlatan Ünal, partinin Türk siyasetindeki dönüştürücü rolüne dikkat çekti.

"AK Parti Sadece Siyasi Bir Başarı Değil, Milletin Geleceğini İnşa İradesidir"

Canlı yayınlarda gerçekleştirdiği konuşmalarda, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana her zaman milli iradeyi merkeze alan bir siyaset izlediğini vurgulayan Mahir Ünal, Geçmişten bugüne Türkiye’nin kat ettiği mesafeleri ve karşılaşılan vesayet odaklı engelleri aşma mücadelesini hatırlatarak AK Parti’nin reformcu kimliğiyle ülkeye her alanda çağ atlattığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri ve Vizyon

Çeyrek asırlık bir siyasi hareket olarak AK Parti’nin bugüne kadar kazandırdığı altyapı, demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yeni dönemin temellerini oluşturduğunu belirten Ünal, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemine işaret etti. Ülkenin küresel ölçekte güç kazandığı bu yeni evrede, gençlerin ve milletin desteğiyle istikrar ve kalkınma hamlelerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.