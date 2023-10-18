Adana'da denizde hortum çıktı

Akdeniz'de çıkan hortum Karataş sahilinde korkuya neden oldu

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde çıkan hortum sahilde korkuya neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Akdeniz'e sahili olan Karataş ilçesinde yağmur ve aşırı rüzgar etkili oldu. Aşırı rüzgarın ardından denizde hortum çıktı. Denizde hortumun çıkması sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. Hortum kısa sürede etkisini yitirdi.