Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı, Kahramanmaraş'ta da yoğun bir şekilde yaşandı.

1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları, bugün itibariyle sona erdi.

Kahramanmaraş'taki çeşitli okullarda gerçekleştirilen sınavlarda, adaylar bilgi ve becerilerini sergileyerek ter döktü.

Ancak sınav salonlarında ter döken sadece adaylar değildi; yakınları da okulların kapısında büyük bir heyecan ve stresle bekledi.

Sınav saatinden önce okulların önünde toplanan aileler, dualar ederek ve çocuklarına moral vererek destek olmaya çalıştı. Sınav süresince ise okul bahçelerinde ve çevresinde toplanarak, sınavın sona ermesini beklediler.