“Kan Ver, Can Ver” mottosuyla hareket eden Adım Otomotiv, farkındalık oluşturmak adına bayi içerisinde Türk Kızılay tarafından kurulan stantlarda kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Adım Otomotiv personelleri ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Adım Otomotiv Citroën Satış Müdürü Zeki Kütük, "Kan Ver, Can Ver" sloganıyla yine anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Adım Otomotiv Citroën - Opel Bayii Servis Müdürü Doğan Güllü ise, herkesi bu anlamlı etkinliğe destek vermeye davet ettiklerini ifade ederek, kan bağışı yapan vatandaşlara özel indirimler ve kampanyalar sunduklarını açıkladı.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Adım Otomotiv Citroën – Opel Bayii Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özaydın ise, Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Adım Otomotiv Citroën - Opel Bayii, yıl boyunca geçerli olacak bu kampanya ve fırsatlarla hem sosyal sorumluluğa katkı sundu hem de kan bağışının önemine bir kez daha dikkat çekti.