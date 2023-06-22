Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların korkuları devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 08.21'de bir deprem meydana geldi.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

Konuya ilişkin açıklamayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptı.

Deprem Şanlıurfa olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

"4.1 büyüklüğünde deprem"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: