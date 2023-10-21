Jandarma ekipleri suçüstü yakaladıkları şahıslarla birlikte çeşitli malzemeleri ele geçirdi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında jeneratör, hilti, matkap, spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.Kaynak: TRT Haber