Jandarma ekipleri suçüstü yakaladıkları şahıslarla birlikte çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında jeneratör, hilti, matkap, spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

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Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber