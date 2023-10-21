Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, kaldırımda hareketsiz yatan bir genç, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Demokrasi Parkı karşı tarafında yer alanda kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatan bir genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan ve hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.