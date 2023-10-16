Sokak sokak kovalanan hırsızlık şüphelisi böyle yakalandı

Hırsızlık şüphelisi saklandığı bir evin terasında yakayı ele verdi

Adıyaman'da, motosiklet hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu saklandığı bir evin terasında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak aranan N.Ç., isimli şahsı Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis şahsa yaklaşarak şahsı durdurmak istedi. Bu esnada polisleri fark eden şahıs kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklara kadar devam etti. Şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Mahalleyi adeta abluka altına alan polis ekipleri, şahsın bir evin terasına girerek saklandığını tespit etti. Polis ekipleri şahsı burada yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.