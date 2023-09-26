Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman K., idaresindeki 01 GL 577 plakalı minibüs ile Salih B., idaresindeki 02 ADP 272 plakalı motosiklet 3.Çevre Yolu ile Dumlupınar Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada Salih B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.