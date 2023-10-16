sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandıı.
Kaza, Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gekdi. Abdulkerim Coşkunlar yönetimindeki 52 ER 869 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri otomobil içerisindeki sürücü Abdulkerim Coşkunlar ve 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: Anadolu ajansı