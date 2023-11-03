İzmir'de korkunç cinayet...

Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davası açtı.

Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu ancak bu talebi reddedildi.

Adliyenin bahçesinde bıçakladı

Alaattin Keçkin, önceki sabah boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin'i Seferihisar Adliyesi bahçesinde bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin'i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ssuç aleti ile birlikte yakalanan Alaattin Keçkin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.