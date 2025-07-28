Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. İl genelinde yürütülen planlı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlara karışan toplam 88 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda; 70’i hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu, 9’unun uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 9’unun ise ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 54 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen suç unsurları ise şu şekilde: 39,15 gram Metamfetamin

1,84 gram Esrar, 29,37 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 11,51 gram Bonzai hammaddesi, 105 adet Sentetik Ecza, 51 adet Sentetik Hap (Ecstasy/Captagon), 7 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği

Öte yandan trafik ekipleri tarafından da kent genelinde yapılan denetimlerde; 148 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 57 araca abartı egzoz kullanımından, 400 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.