AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Görgel, “Zaten sorunlu olan altyapımız, depremde büyük hasar gördü. Sudaki kayıp oranı yüzde 70’lere ulaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanan finansman desteğiyle iki yıllık bir plan hazırladık. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız, Türkiye’de en modern ve sağlam altyapıya sahip şehirlerden biri olacak. Sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıyı kurmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürülen ve planlanan altyapı yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, ilçe belediye başkanları ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, 6 Şubat depremlerinin ardından daha da önem kazanan altyapı sorunları ve bu doğrultuda yürütülen iyileştirme çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin geleceğine yön verecek projeleri tek tek açıkladı.

Vali Ünlüer: “Altyapı Yenilemesi Kurumlar Arası İş Birliğiyle Sürüyor”

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, altyapı meselesinin tüm kurumların ortak çabasıyla çözülebileceğini belirterek, “Deprem öncesine dayanan altyapı sorunlarının çözümü için Büyükşehir Belediyemiz önemli çalışmalar yürütüyor. Tüm paydaş kurumlarla koordineli şekilde şehrimizin altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek için istişare halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Depremle Daha da Derinleşen Sorunlara Kapsamlı Çözüm

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın altyapısında yıllardır süregelen sorunların 6 Şubat depremleriyle daha da ağırlaştığını vurgulayarak, “Zaten sorunlu olan altyapımız, depremde büyük hasar gördü. Sudaki kayıp oranı yüzde 70’lere ulaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanan finansman desteğiyle iki yıllık bir plan hazırladık. Bu süreçte altyapının yüzde 60’ını yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda çalışmaların yüzde 35’i tamamlandı, sudaki kayıp oranı ise yüzde 60 seviyelerine düştü” dedi.

200 Milyon Euro’luk Altyapı Yatırımı

Başkan Görgel, şehir merkezinde gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarıyla içmesuyunda yüzde 50, kanalizasyonda yüzde 45, yağmursuyunda ise yüzde 40’lık bir yenileme hedeflediklerini belirtti. Proje kapsamında 671 kilometre içmesuyu hattı, 590 kilometre kanalizasyon hattı, 61 kilometre yağmursuyu hattı ve 21 içmesuyu deposu inşa edilecek. Projenin toplam yatırım bedeli ise 200 Milyon Euro.

İçmesuyu ve Atıksu Projeleri Tüm İlçeleri Kapsıyor

Başkan Fırat Görgel, altyapı yatırımlarının sadece şehir merkezi ile sınırlı olmadığını belirterek, ilçe ve kırsal mahallelerde de yatırımların hızla sürdüğünü vurguladı. Başkan Görgel, “Elbistan’da 227 km içmesuyu, 141 km kanalizasyon, 41 km yağmursuyu hattı ve 5 içmesuyu deposunun inşası sürüyor. Yatırım tutarı 65 Milyon Euro. Ayrıca 23 km kanalizasyon kolektör hattı için 10 Milyon Euro’luk ek yatırım yapıyoruz. Pazarcık’ta 12 km içmesuyu hattı, 2 depo, 1 arıtma tesisi ile 120 km kanalizasyon, 18 km yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızın yatırım bedeli 711 Milyon TL. Türkoğlu – Kılılı kolektör hattı yapım işinde sona geliyoruz. Burada da 2 adet terfi merkezi ve kanalizasyon hattı kazandırıyoruz. Çağlayancerit Helete İçmesuyu ve Kanalizasyon projesine başladık. 45 kilometre içmesuyu hattı, 31 kilometre kanalizasyon hattı ve 1 adet içmesuyu deposunu içeriyor. Andırın İçmesuyu İsale Hattı; 18 kilometre içmesuyu isale hattı ve 1 adet depoyu içeriyor. İhalesi yapıldı, yakında inşasına başlanacak. Göksun Karapınar İsale Hattı projesi, bölgede birçok mahalleyi ilgilendiren bir yatırım. 65 kilometre içmesuyu isale hattı, 13 adet içmesuyu deposunu kapsayan projemizin ihale hazırlıkları sürüyor. 250 Milyon TL’lik yatırım” ifadelerini kullandı.

Yeni Yerleşim Alanlarına Altyapı Desteği

6 Şubat depremlerinin ardından şehre kazandırılan yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yapıldığını belirten Başkan Görgel, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 360 rezerv alanın altyapı projeleri hazırlanıyor. 198 rezerv alanda projeler tamamlandı, diğer alanlarda yapım ve ihale süreci devam ediyor” dedi.

Kırsalda da Altyapı Yatırımları Sürüyor

Başkan Görgel, “Şehir ve ilçe merkezlerimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizde de altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Ayranpınarı İsale Hattının ihalesi 21 Nisan’da yapılacak. Proje kapsamında bölgeye 65 kiloemtre içmesuyu isale hattı ve 5 adet depo kazandırılacak. Ilıca bölgesindeki 5 mahallemizi kapsayan bir proje. Ilıca Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu projesinin ihalesini de 21 Nisan da gerçekleştireceğiz. Burada da 29 kilometre içmesuyu hattı, 30 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edeceğiz. Kale İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi projemiz var. 50 kilometre içmesuyu hattı, 50 kilometre kanalizasyon hattı, 15 kilometre yağmursuyu hattı ve 1 adet atıksu arıtma tesisini kapsayan projemizin çalışmalarına başladık, 1 ay içerisinde ihalesini yapacağız” cümlelerini kaydetti.

“Modern, Dayanıklı ve Sağlam Bir Altyapı İçin Çalışıyoruz”

Son olarak Başkan Görgel, “Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız, Türkiye’de en modern ve sağlam altyapıya sahip şehirlerden biri olacak. Sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıyı kurmak için kararlılıkla çalışıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.