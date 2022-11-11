Kahramanmaraş’ta da teorik ve pratik deprem eğitimlerin verilmesi için AFAD’ın simülasyon tırı, demokrasi meydanına konuşlandırıldı.

Küçük bir sınıf haline getirilen tır dorsesinde, bir AFAD görevlisi tarafından vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapılacağı konusunda bilgiler veriliyor. Ardından farklı tarihlerde meydana gelen Ege, Elazığ, Erzincan, Marmara ve Van depremlerinin simülasyonları yapılıyor.

Belirlenen depremlerden birinin büyüklüğü ve meydana geliş süresine göre, sınıf sallanmaya başlarken vatandaşlar, deprem anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek kendilerini korumaya alıyor.