Bu kapsamda, Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli öncülüğünde, oda konferans salonunda düzenlenen seminerde, konuşmacı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektör Danışmanı Dr. Sıtkı Alper Özdemir yer aldı.

Dr. Özdemir, katılımcılara afet risk senaryoları, kentsel dönüşüm, imar planları ve yerel yönetimlerin bu süreçlerdeki rolü hakkında detaylı bilgi verdi.

Seminerde, özellikle Kahramanmaraş gibi deprem riski yüksek bölgelerde afet önlemleri ve planlamanın önemi vurgulandı.

Seminer sonunda açıklamalarda bulunan Gündeşli ve Özdemir katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıldığını belirterek yerel yönetimlerle iş birliği yaparak şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi gerektiği mesajını verdiler.

Editör: Yunus Firdevsoğlu