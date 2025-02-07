İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay'a geldiğinde üzüldüğünü, afetin ikinci yıl dönümünde ise toparlanma sürecinin olumlu etkilerini gördüğünde sevindiğini anlattı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da alimlerin, zorlu süreçlerde topluma manevi, ahlaki ve sosyal açıdan önderlik yapan sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise depremde yakınlarını kaybeden kişilere manevi destek verilmesinin öneminden bahsetti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.

Programa, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş ile ilgililer katıldı.

Deprem bölgesinden 7 ilden alimin katıldığı buluşma, iki gün boyunca değerlendirme toplantılarıyla devam edecek.