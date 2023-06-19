Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tatilde de uyku tulumu ve battaniye üretip para kazanıyor.

Okulun Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünde, öğretmen ve usta öğreticiler ile atölyede daha önce yastık, yorgan, perde, nevresim takımı ve iş ile mutfak önlüğü üreten 39 öğrenci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için uyku tulumu ve battaniye üretimine başladı.

Afet bölgesinin yanı sıra kentten kişiye özel ve toplu siparişler de olunca üretim durmadan devam etti.

