Depremde, Gayan ve Paktika illerinde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, 1 binden fazla kişi yaralandı. Yıkılan ev ve binalardan dolayı on binlerce kişi evsiz kaldı.

Afganistan'ın kuzeyinde, Badghis eyaletinde de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkez üssü, Herat kentine yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Qala-e Naw ilçesinde bulunuyordu. Bu depremde herhangi bir can kaybı veya yıkım rapor edilmedi.

Afganistan, deprem açısından aktif bir bölgedir. Ülkenin kuzey ve doğusunda, Hindu Kush Dağları'nda sık sık depremler meydana gelir.

Afganistan'da yaşanan deprem, ülkenin zaten zor durumda olan ekonomisini ve sosyal yapısını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Afganistan'da yaşanan depreme uluslararası toplumdan da yardım çağrıları geldi. Birleşmiş Milletler (BM), depremzedelere insani yardım sağlamak için 100 milyon dolarlık bir acil durum fonu oluşturdu.

Türkiye, Afganistan'a acil yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı. Türkiye'nin Afganistan Büyükelçisi Murat Öztürk, depremzedelere yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Afganistan'da yaşanan deprem, ülkenin yakın tarihinde yaşanan en büyük doğal afetlerden biri oldu.