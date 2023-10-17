Afşin Belediyesi Çukurova Çağdaş Sanat Kültür Ve Eğitim Vakfı Tarafından Çukurova Bölgesi'nde, Düzenlenen 1. Akdeniz Bienali'nde Ev Sahiplerinden Biri Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor!

Bienal, Başta Akdeniz Bölgesi Ülkeleri Olmak Üzere, Hem Dünyada Hem Türkiye'de İlk Ve Tek Örnek Olarak Kadim Bir Tarihe Sahip Çukurova Bölgesinin 5 İlinde Aynı Anda Ve Uluslararası Olarak Düzenlendi.

Ressam Ekrem Kahraman Gerçekleştirilen Resim Sergisi Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Ressam Barış Sarıbaş İse Bu Program Sanatın Ve Kültürün İyileştirici Gücünü Gösteriyor Dedi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Gerçekleştirilen 1. Akdeniz Bienali Çağdaş Sanat Organizasyonumuz Bölgemize Hayırlı Uğurlu Olsun Dedi.