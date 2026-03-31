Aksu TV’de yayınlanan Haber Ötesi programında Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, ilçede hayata geçirilen yatırımları ve projeleri anlattı.

Başkan Kıraç, Afşin’in altyapıdan sağlığa, sanayiden konutlaşmaya kadar her alanda önemli bir dönüşüm süreci yaşadığını vurguladı.

Hükümet yatırımları kapsamında AKDERE İçme Suyu Projesi, Karakuz ve Adatepe barajları ile taşkın önleme çalışmaları öne çıkarken; belediye, emniyet, jandarma ve kültür merkezi gibi kamu yatırımlarının da ilçeye kazandırıldığı ifade edildi.

Depremde zarar gören okulların yeniden inşasının sürdüğü belirtildi.

Sanayi alanında Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projeleriyle istihdam artırılırken, TOKİ konutları ve rezerv alan çalışmalarıyla barınma ihtiyacına çözüm üretiliyor.

Ulaşımda ise Afşin-Elbistan-Göksun yolu ve Devlet Bahçeli Bulvarı projeleri dikkat çekiyor.

Sağlık yatırımları kapsamında 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil İstasyonu hizmete sunulurken, sosyal yaşam alanlarında da önemli adımlar atıldı.

Belediyenin sahadaki çalışmalarına da değinen Başkan Kıraç, asfalt, parke ve altyapı yatırımlarıyla hizmet oranını %88’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz” diyen Başkan Kıraç, Afşin’in güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

65 bin ton sıcak asfalt, 126 bin metrekare kilit parke, 46 bin metre bordür, 58 bin metrekare bazalt kaplama, 252 bin ton altyapı malzemesi üretimi, gerçekleştirilirken, 2026 yılı için 240 bin metre parke yol ve 90 bin metrekare bordür hedefi konuldu.

Atatürk Parkı’nın yenilenmesi, Rabia ve Atatürk Parkı’nda sosyal etkinliklerin artırılması, mesire alanlarının düzenlenmesi ve tarihi alanların korunmasıyla Afşin’in sosyal yaşamına değer katıldığı ifade edildi.

Ayrıca 25 mahallede taziye evlerinin yenilenerek vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirildiği belirtildi.

Belediyenin araç ve makine filosunun da güçlendirildiğini belirten Kıraç, yeni araç alımları ve bakım çalışmalarıyla toplam 31 araçlık güçlü bir filoya ulaşıldığını açıkladı.

